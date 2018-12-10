شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستقبل مديري الجامعات ووكلاء وزارة التعليم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض اليوم (الاثنين)، مديري الجامعات ووكلاء وزارة التعليم ومديري إدارات التعليم وكبار المختصين والمختصات في المجال التعليمي بالمملكة الذين قدموا للسلام عليه.

وقد أشار خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال إلى ما توليه الدولة من اهتمام كبير بالتعليم، ودور العلم في نهضة الأمم وتقدمها، متمنياً لهم جميعاً التوفيق والسداد.

حضر الاستقبال، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، ووزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.

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