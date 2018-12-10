شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يرأس اجتماع المجلس المحلي لمحافظة جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رأس الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة اليوم (الاثنين) اجتماع المجلس للعام 1440 بحضور الأعضاء.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على عرض للإدارة العامة للدفاع للمدني بمحافظة جدة، وشركة المياه الوطنية بمحافظة جدة.

وقدم مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد الدكتور عبدالعزيز الزهراني, عرضاً تضمن تقريراً عن وسائل السلامة بالمدن الترفيهية والسياحية، ووسائل السلامة بالمستشفيات الحكومية والأهلية، ووسائل السلامة بالمدارس الأهلية، وكذلك بالمصانع والمدن الصناعية, والمبادرات المقترح تنفيذها للعام 1440.

فيما استعرض مدير وحدة أعمال جدة لشركة المياه الوطنية محمد الزهراني حاجات المحافظة من مشاريع للمياه والخدمات البيئية «الصرف الصحي»، وأولويات تنفيذ المشاريع حسب مخرجات دراسة وتصميم المخطط العام لمدينة جدة، مشاريع الصرف الصحي.

واطلع المجلس على عرض مرئي يوضح حجم المشاريع والجهود المبذولة من شركة المياه، إضافة إلى مؤشرات الإنجازات لـ53 مشروعاً جارٍ تنفيذها للمياه والصرف الصحي، و10 مشاريع جاري ترسيتها بمحافظة جدة، إضافة إلى تقدير الحاجات من المشاريع المستقبلية للمياه والصرف الصحي، كما تضمن العرض برامج توزيع المشاريع وتطويرها، ومحطات الرفع ومحطات المعالجة.

وأكد الأمير مشعل بن ماجد على ضرورة تطبيق معايير السلامة للدفاع المدني في كافة المنشآت بما ينعكس على السلامة العامة، مشيراً إلى أن مشاريع شركة المياه ستسهم بدفع عملية التنمية التي تشهدها المحافظة، منوهاً أن هذه المشاريع أنشئت من أجل سكان المحافظة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

فيما أقر المجلس بعض التوصيات التي تسهم في تقديم مزيد الخدمات والمشاريع التي تعمل على راحة المواطنين بمحافظة جدة والمراكز التابعة لها، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.