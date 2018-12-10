شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد فترة أعمال صيانة «ضلع» حتى فجر الأحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

صدر قرار أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بتمديد فترة أعمال الصيانة على طريق عقبة ضلع، التي تربط منطقتي عسير وجازان، حتى فجر الأحد القادم، بسبب عدم زوال المخاطر حتى اللحظة على مستخدمي الطريق الحيوي.

وقال مصدر مطلع في فرع وزارة النقل في عسير لـ«الخليج 365»، إن التمديد نتيجة الساعات المهدرة يومياً، والتي تصل إلى خمس ساعات خلال وقت دوام المعلمين والمعلمات، الذين يستخدمون الطريق ذهاباً وإياباً، إضافة لحالات الطوارئ.