شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حائل: 51 مرشحة لدبلوم التربية البدنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة حائل، أسماء المقبولات في برنامج الدبلوم العالي في التربية البدنية من قِبل وزارة التعليم، وعلى المرشحات في البرنامج الذهاب لإنهاء إجراءات قبولهن بدءًا من يوم الأحد 16 ديسمبر وحتى الأربعاء 19 ديسمبر 2018م في مجمع كليات الطالبات بمبنى رقم A11 في مكتب رقم 101.

وقال عميد الدراسات العليا الدكتور عبدالرحمن الفريح، إن قائمة أسماء المرشحات وصلتنا من وزارة التعليم، بعدما أعلنت الوزارة سابقًا عن فتح باب القبول وقامت بالفرز وفق شروط القبول المعلنة.

وأضاف الدكتور الفريح، ستبدأ الدراسة في بداية الفصل القادم ولمدة فصلين دراسيين، ونأمل من المرشحات مراجعة العمادة في المجمع وفقًا للإجراءات المحددة على موقع الجامعة الإلكتروني.

واشترطت الجامعة إحضار صورة طبق الأصل من وثيقة البكالوريوس وإحضار الأصل للمطابقة، وصورة طبق الأصل من كشف الدرجات «السجل الأكاديمي» وإحضار الأصل للمطابقة، وصور من الهوية الوطنية أو صورة عن سجل العائلة، وتعبئة استمارة الالتحاق بالدراسات العليا مع مراعاة كتابة الاسم باللغة العربية حسب بطاقة الأحوال المدنية و كتابة الاسم باللغة الإنجليزية حسب جواز السفر وموقع من المتقدم ويعتبر المتقدم مسؤولًا مسؤولية تامة عن صحة جميع البيانات التي تم تدوينها عبر الرابط التالي:

http://www.uoh.edu.sa/Subgates/Deans/Scholarships/E-Library/FormsLibrary/Graduate-Stud-Forms/Pages/default.aspxوأسماء المقبولات في برنامج الدبلوم العالي في التربية البدنية هن: (نورة هديبان العنتري، حسناء فريح العبيكة، وجدان عبدالرحمن الضبعان، ريم ابراهيم الحميد، ندى علي ابراهيم النصار، وجدان سليمان البيوض، نوال عقلاء العنزي، موضي فرحان الشمري، نايفة فهد السديري، فوزية ظاهر الشمري، ليلى عبدالله الرشيدي، منال مقبل محمد العنزي، موضي حمود الخالد، إيمان عبدالرحمن الفوزان، حسناء حسين الزقدي، رناء سعود الجميل، فاطمة رشيد الرشيد، هديل عبيد الصلحاني، هوازن سلطان الشمري، دينا حجر الحربي، حنان علي محمد الزويمل، أروى علي النصار، نورة مسوهج الشمري، منال عبدالرحمن النصرالله، مريم عوض النماصي، عهود عبدالوهاب النفيشي، خلود سعود العمرو، نوف فهد الموكاء، ريهام عبدالمجيد السلمي، أصالة نايف الصايل، غدير محمد العنزي، سلمى عبدالله السديري، عبير سالم العنزي، الهنوف عبدالعزيز الركاد، نورة مشوح الشمري، فاطمة سالم الغفيلي، روان سعود الشمري، مريم عبدالعزيز الشغدلي، تهاني حبيب الشمري، منيرة مليح الشمري، آسيا مساعد الرشيدي، عبير عزوي الحربي، الهنوف الحميدي الرشيدي، ريم لافي الحربي، يسرى نشمي الشمري، سارة حمود التبيناوي، ريوف عتيق الشمري، ميمونة جار الله الشمري، يسرى فهاد الشمري، روان عبدالعزيز الشغدلي، معالي أحمد الشمري) ويمكن الاطلاع على الأسماء وإنهاء إجراءات القبول عبر الرابط التالي:

http://www.uoh.edu.sa/Subgates/Deans/Scholarships/Pages/adm-proc.aspx