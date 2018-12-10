جامعة القصيم تستضيف مبادرة "السعودية تبرمج"

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بريدة

استضافت جامعة القصيم ممثلة بكلية الحاسب أمس، مبادرة "السعودية تبرمج" التي تنظمها مؤسسة مسك الخيرية، وذلك بمقر الجامعة بالمليداء، وافتتح وكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي فعاليات المبادرة التي هيأت الفرصة لجميع شرائح المجتمع من الجنسين لتعلم تقنيات ولغات المستقبل في بيئة ممتعة وسهلة، بالإضافة إلى التعريف بطرق الابتكار القائمة على المعرفة بما يتوافق مع برامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030م.

وتخلل المبادرة ورشة تعريفية باستخدام برنامج Minecraft وتحدي انترنت الأشياء وبرمجة الروبوتات، إضافة إلى تعريف بمسارات التعلم الثلاثة: Make code وهي منصة تبسط مفاهيم التفكير المنطقي والتسلسل البرمجي، وJava script لغة برمجة يكثر استخدامها في بناء واجهات مواقع تفاعلية وأيضا تطوير تطبيقات الجوال، وPython لتعليم أساسيات البرمجة باستخدام لغة Python شائعة الاستخدام في مجال علوم البيانات والأمن السيبراني، بالإضافة لعرض تقنيات القلم 3D pen والطابعة 3D printer والفرق بينهما، وتقنيات الواقع الافتراضي Virtual reality، وعروض الروبوتات وكيفية برمجتها وتشغيلها.

وأكد عميد كلية الحاسب الدكتور وليد البطاح، أن الجامعة سعدت باستضافة مؤسسة مسك الخيرية وأعمال هذه المبادرة الرائدة التي تجوب جميع مناطق المملكة للارتقاء بالمفهوم والثقافة البرمجية لدى جميع شرائح المجتمع، موضحا أن كلية الحاسب تتطلع إلى مزيد من تعاون مؤسسة مسك وغيرها من المؤسسات التي تقوم بالمبادرات الرائدة، وإقامة الكثير من الفعاليات مستقبلا، سائلا الله عز وجل أن تؤتي هذه المبادرة ثمارها بالتعليم بالترفيه ورفع مستوى المعرفة والثقافة لدى جميع شرائح المجتمع.

يذكر أن هذه هي النسخة الثانية من مبادرة "السعودية تبرمج"، حيث تقوم المؤسسة بهذه الفعالية بهدف رفع القدرات الحاسوبية والرقمية لدى جميع شرائح المجتمع وجميع الأعمار من 6 سنوات وحتى 65 سنة، لرفع قيمة المملكة عالميا في مجال البرمجة وأساسياتها، كما تقدم هذه المبادرة عددا من ورش العمل والورش التعريفية والتعريف بمختلف التقنيات التي ينتشر استخدامها في هذا الوقت وبالتالي تسعى لرفع الثقافة البرمجية، حيث حققت الدورة الأولى من المبادرة أكثر من 307 آلاف مشاركة حول المملكة لتصبح المملكة في المركز الرابع عالميا تزامنا مع ساعة البرمجة العالمية.

أهداف المبادرة: