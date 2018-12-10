شكرا لقرائتكم خبر القتل تعزيرا لمهرب هيروين بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - جدة

أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالمدعو شاهد إقبال سي محمد - باكستاني - لتهريبه كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

ونفذ حكم القتل في الجاني شاهد إقبال سي محمد، اليوم في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.