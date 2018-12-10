السعودية اليوم / تدشين مشروع الرقابة الصحية بمدينة تبوك

تبوك 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسدشن أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق اليوم, مشروع الرقابة الصحية بمدينة تبوك والقرى التابعة لها, بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس إبراهيم الغبان ومدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور محمد البديوي, وذلك في مقر الأمانة بتبوك.وبين المهندس الغبان أن المشروع يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة أداء العمل الرقابي في أمانة منطقة تبوك من خلال زيادة إنتاجية المراقبين وجعل العمل الرقابي نموذجاً يحتذى به في المنطقة, من حيث الأداء والارتقاء بمستوى التعامل وتحقيق أعلى مستويات الشفافية بين أمانة منطقة تبوك وأصحاب الأعمال وكذلك تقليص الفترة المطلوبة لإنجاز الخدمات, وتوحيد جميع خدمات الأمانة والمواقع الفرعية ببوابة إلكترونية موحدة .وأشار إلى أن أعمال المشروع تتضمن دراسة وتوثيق إجراءات العمل وإعادة جدولة جميع مايلزم من إجراءات لتحقيق التميز في تقديم مراقبة المحلات, وأتمتة جميع عمليات الرقابة على المحلات وتطوير مؤشرات أداء لجميع عمليات الرقابة على المحلات وتدريب فريق العمل على استخدام جميع الأنظمة الإلكترونية التي سيتم العمل بها خلال المشروع.وأضاف المهندس الغبان أن من أهم أعمال المشروع توفير وتشغيل نظم الرقابة الصحية التي تشمل الأنظمة: نظام إدارة بلاغات مخالفات المحلات، ونظام تخطيط الأعمال، ونظام جدولة المهام الرقابية والتوجيه الآلي، ونظام معالجة البلاغات والمراقبة الميدانية، ونظام التصعيد الآلي، ونظام التقارير ومقاييس الأداء, بالإضافة إلى تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية كنظام الشهادات الصحية, وتدريب العاملين عليها مع وضع وتنفيذ آلية لتسويق وإشهار الموقع محلياً وداخليا وربط النظام الجديد بنظام الطوارئ 940 والربط مع نظام الرخص المهنية والشهادات الصحية.يذكر أنه سيكون هناك مسح ميداني وإنشاء قاعدة بيانات ووضع منهجية مدروسة لبناء قاعدة البيانات وتصنيف المنشآت وإنشاء قاعدة بيانات المنشآت والنشاطات ذات العلاقة وجمع ودراسة وتحليل المعلومات المكانية والجغرافية لكافة المنشآت ذات العلاقة, بالإضافة لتحديد مواقع المنشآت على الخرائط الجغرافية مزودة بمعلومات قاعدة البيانات لكل المنشآت, هذا ومن مخرجات المشروع المسح الشامل وقاعدة بيانات بيئية محدثة طوال مدة العقد ومتابعة وتقييم وإسناد أعمال الرقابة الصحية في جميع مناطق العقد وتقارير شهرية، ربعية، وسنوية عن أعمال المتابعة والتقييم وبناء وتشغيل الأنظمة الإلكترونية والدعم الفني والصيانة وإيجاد نظام رقابة الكتروني متكامل مع التدريب وتقارير دورية عن نتائج تأهيل وتدريب المراقبين والمعنيين بالعمل على الأنظمة بكفاءة وفاعلية وتطبيق مفاهيم الجودة وتوحيد إجراءات العمل والحصول على شهــادة المطــابقة الدولية (ISO 9001:2015).// انتهى //16:54ت م0178