السعودية اليوم / رئيس الحكومة المغربية يجري مباحثات مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي



الرباط 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

أجرى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، مباحثات مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون، التي تزور الرباط حاليًا.

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة المغربية اليوم أن مباحثات الجانبين تركزت حول المبادرات الرامية لمعالجة ظاهرة الهجرة وتنظيمها، ومن ضمنها المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة، الذي تحتضنه مدينة مراكش اليوم وغد برعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد الجانبان على أهمية مساهمة المؤسسات التشريعية في هذه المبادرات، عبر انكبابها على مختلف الجوانب الرامية لتكريس مواضيع الاتفاقات على أرض الواقع.

واطلع رئيس الحكومة المغربية رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي على سياسة المغرب في مجال التعامل مع قضية الهجرة، التي تركز على الجوانب التنموية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، بالإضافة إلى الجوانب الأمنية.

// انتهى //

16:17ت م

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الرباط 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسأجرى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، مباحثات مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون، التي تزور الرباط حاليًا.وأوضح بيان لرئاسة الحكومة المغربية اليوم أن مباحثات الجانبين تركزت حول المبادرات الرامية لمعالجة ظاهرة الهجرة وتنظيمها، ومن ضمنها المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة، الذي تحتضنه مدينة مراكش اليوم وغد برعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة.وشدد الجانبان على أهمية مساهمة المؤسسات التشريعية في هذه المبادرات، عبر انكبابها على مختلف الجوانب الرامية لتكريس مواضيع الاتفاقات على أرض الواقع.واطلع رئيس الحكومة المغربية رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي على سياسة المغرب في مجال التعامل مع قضية الهجرة، التي تركز على الجوانب التنموية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، بالإضافة إلى الجوانب الأمنية.// انتهى //16:17ت م0169

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