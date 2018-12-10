ذكرى البيعة / وزير الخارجية : المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ماضية نحو مواصلة دورها السياسي المسؤول لتعزيز الأمن والسلم الدوليين



الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

رفع معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة مرور السنة الرابعة منذ توليه –حفظه الله- مقاليد الحكم في البلاد.

وأكد معاليه أن لذكرى البيعة رمزية عظيمة لدى أبناء هذا الوطن الغالي، إذ تستحضر هذه المناسبة عِظم الإنجازات التي تحققت في السنوات الأربع الماضية، كما أنها تؤكد أن المملكة العربية

وختم معاليه تصريحه بالتأكيد على مضي المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويعاونه في ذلك صاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

16:16ت م

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الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة مرور السنة الرابعة منذ توليه –حفظه الله- مقاليد الحكم في البلاد.وأكد معاليه أن لذكرى البيعة رمزية عظيمة لدى أبناء هذا الوطن الغالي، إذ تستحضر هذه المناسبة عِظم الإنجازات التي تحققت في السنوات الأربع الماضية، كما أنها تؤكد أن المملكة العربية السعودية ماضية نحو تحقيق كل ما يعزز رخاء المواطن ورِفعة الوطن واستقراره وأمنه".وختم معاليه تصريحه بالتأكيد على مضي المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويعاونه في ذلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد -حفظهما الله- نحو مواصلة دورها السياسي المسؤول لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وجعل المواطن محور التنمية وغايتها الأولى.// انتهى //16:16ت م0168

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