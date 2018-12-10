

أبوظبي 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

عقد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم، مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية النيجر ايسوفو محمدو الذي يزور أبوظبي حاليًا.

وتناولت المباحثات، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما استعرضا تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وشهد الجانبان عقب المباحثات، توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين تهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

// انتهى //

16:12ت م

0164



أبوظبي 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسعقد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم، مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية النيجر ايسوفو محمدو الذي يزور أبوظبي حاليًا.وتناولت المباحثات، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما استعرضا تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.وشهد الجانبان عقب المباحثات، توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين تهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.// انتهى //16:12ت م0164

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / ولي عهد أبوظبي ورئيس النيجر يعقدان مباحثات رسمية ويشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .