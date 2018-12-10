ذكرى البيعة / محافظ الهيئة العامة للجمارك: تمرّ علينا الذكرى الرابعة للبيعة ونحن أكثر تلاحماً وتكاتفاً مع قياداتنا



الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

رفع معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني نيابة عن منسوبي الجمارك

وقال في تصريح بهذه المناسبة: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع منسوبي الجمارك السعودية؛ أتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله، بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم، مجددين الطاعة والبيعة والولاء لملك الحزم وصانع النهضة وقائد الأمة أدام الله عزه، راجين من الله أن يديم على مملكتنا الحبيبة أمنها واستقرارها وعزّها ورخاءها تحت ظل قيادتنا الرشيدة.

وأضاف : لقد شهدت المملكة في عهد سلمان الحزم والعزم؛ نهضة عمرانية واقتصادية واجتماعية وفكرية وسياسية، وضعت المملكة في مصاف الدول الكبرى، وعزّزت من حضورها على الخارطة العالمية. وما تحقق في عهده من ازدهار وتطور في شتى مجالات الحياة، ما هو إلّا ثمار قيادته الحكيمة، وحضوره المهيب في مختلف المحافل الدولية. وتجلّت إدارته الحصيفة والحكيمة للاقتصاد الوطني –حفظه الله-، من خلال تنميته وتنويعه، وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره الفاعل، وتخفيف العبء على المواطنين عبر برامج الدعم، بالإضافة إلى حزمة القرارات المهمة، والإجراءات الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد، وتحديث الأنظمة بما يُعزز رفع مستوى كفاءته وتنافسيته.

وتابع الحقباني : إنّ تلك الإنجازات التي نشهدها في هذا العهد الزاهر؛ تغني عن قواميس الكلام، وهذه النهضة الاقتصادية التي تواكب التطور الاجتماعي، وتغرس صروح التنمية الشامخة في كلّ أرجاء البلاد، إنما تستهدف رفعة الوطن ورفاهية المواطن وتقدمه واستقراره، وتعزّز أمنه الاجتماعي والاقتصادي في إطار القيم وتعاليم العقيدة الإسلامية السمحة.

وأضاف : إننا في الجمارك السعودية؛ إذ نعرب عن ابتهاجنا وفرحنا الغامر بحلول الذكرى الرابعة للبيعة المباركة، ولما نشهده في مملكتنا الحبيبة من نهضة ورقي، ونراها ترفل بالأمن والأمان، فلا يسعنا إلّا أن نجدّد العهد والوعد على المضي خلف مليكنا المفدّى وولي عهده الأمين – حفظهما الله، في مسيرة البناء والنماء، ونؤكّد على بذل الغالي والنفيس للحفاظ على منجزات النهضة والاستقرار في بلادنا الغالية، التي أرسى دعائمها – أيّده اللهـ , وإننا نسعى بإخلاص وتفاني لمواكبة النهضة التي تعيشها البلاد، من خلال تقديم خدمات جمركية متكاملة تُحقق متطلبات التنمية، وازدهار الاقتصاد الوطني، ونعمل على إيجاد التوازن بين تسهيل حركة التجارة للمستوردين والمصدرين، وبين إحكام الرقابة الجمركية على الواردات، حفاظاً على أمن الوطن وحماية المجتمع.

وأشار إلى أن الذكرى العزيزة؛ تمرّ علينا ونحن أكثر تلاحماً وتكاتفاً مع قياداتنا التي نفخر ونقتدي بوفائها وإخلاصها لشعبها الأصيل، ونحن نقتفي آثارها في العمل الدؤوب لرفعة الوطن، وكلّ منا يعمل في موقعه بجدِّ ووفاء ليكبر شموخ الوطن، وتبقى راية التوحيد عالية خفاّقة وصوته عالياً في المحافل الدولية. ولنجعل هذه المناسبة العزيزة العالية فرصة سانحة لنجدّد روح العطاء لخدمة هذا الوطن وأبنائه البررة، ونعمل بهمّة عالية وفق القيم النبيلة السامية التي زرعها الملك المفدّى في نفوس أبنائه المواطنين منذ البيعة الأولى، ونحقق الأهداف والبرامج والخطط الطموحة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله.

وسأل معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك في ختام تصريحه, لله عز وجل أن يحفظ لبلادنا مليكها وولي عهده الأمين، وأن يوفقهم لما فيه الخير والصلاح، وأن يكلل مساعيهم لخدمة الدين والأمة.

// انتهى //

16:11ت م

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الرياض 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني نيابة عن منسوبي الجمارك السعودية , التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه -حفظه الله- مقاليد الحكم .وقال في تصريح بهذه المناسبة: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع منسوبي الجمارك السعودية؛ أتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله، بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم، مجددين الطاعة والبيعة والولاء لملك الحزم وصانع النهضة وقائد الأمة أدام الله عزه، راجين من الله أن يديم على مملكتنا الحبيبة أمنها واستقرارها وعزّها ورخاءها تحت ظل قيادتنا الرشيدة.وأضاف : لقد شهدت المملكة في عهد سلمان الحزم والعزم؛ نهضة عمرانية واقتصادية واجتماعية وفكرية وسياسية، وضعت المملكة في مصاف الدول الكبرى، وعزّزت من حضورها على الخارطة العالمية. وما تحقق في عهده من ازدهار وتطور في شتى مجالات الحياة، ما هو إلّا ثمار قيادته الحكيمة، وحضوره المهيب في مختلف المحافل الدولية. وتجلّت إدارته الحصيفة والحكيمة للاقتصاد الوطني –حفظه الله-، من خلال تنميته وتنويعه، وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره الفاعل، وتخفيف العبء على المواطنين عبر برامج الدعم، بالإضافة إلى حزمة القرارات المهمة، والإجراءات الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد، وتحديث الأنظمة بما يُعزز رفع مستوى كفاءته وتنافسيته.وتابع الحقباني : إنّ تلك الإنجازات التي نشهدها في هذا العهد الزاهر؛ تغني عن قواميس الكلام، وهذه النهضة الاقتصادية التي تواكب التطور الاجتماعي، وتغرس صروح التنمية الشامخة في كلّ أرجاء البلاد، إنما تستهدف رفعة الوطن ورفاهية المواطن وتقدمه واستقراره، وتعزّز أمنه الاجتماعي والاقتصادي في إطار القيم وتعاليم العقيدة الإسلامية السمحة.وأضاف : إننا في الجمارك السعودية؛ إذ نعرب عن ابتهاجنا وفرحنا الغامر بحلول الذكرى الرابعة للبيعة المباركة، ولما نشهده في مملكتنا الحبيبة من نهضة ورقي، ونراها ترفل بالأمن والأمان، فلا يسعنا إلّا أن نجدّد العهد والوعد على المضي خلف مليكنا المفدّى وولي عهده الأمين – حفظهما الله، في مسيرة البناء والنماء، ونؤكّد على بذل الغالي والنفيس للحفاظ على منجزات النهضة والاستقرار في بلادنا الغالية، التي أرسى دعائمها – أيّده اللهـ , وإننا نسعى بإخلاص وتفاني لمواكبة النهضة التي تعيشها البلاد، من خلال تقديم خدمات جمركية متكاملة تُحقق متطلبات التنمية، وازدهار الاقتصاد الوطني، ونعمل على إيجاد التوازن بين تسهيل حركة التجارة للمستوردين والمصدرين، وبين إحكام الرقابة الجمركية على الواردات، حفاظاً على أمن الوطن وحماية المجتمع.وأشار إلى أن الذكرى العزيزة؛ تمرّ علينا ونحن أكثر تلاحماً وتكاتفاً مع قياداتنا التي نفخر ونقتدي بوفائها وإخلاصها لشعبها الأصيل، ونحن نقتفي آثارها في العمل الدؤوب لرفعة الوطن، وكلّ منا يعمل في موقعه بجدِّ ووفاء ليكبر شموخ الوطن، وتبقى راية التوحيد عالية خفاّقة وصوته عالياً في المحافل الدولية. ولنجعل هذه المناسبة العزيزة العالية فرصة سانحة لنجدّد روح العطاء لخدمة هذا الوطن وأبنائه البررة، ونعمل بهمّة عالية وفق القيم النبيلة السامية التي زرعها الملك المفدّى في نفوس أبنائه المواطنين منذ البيعة الأولى، ونحقق الأهداف والبرامج والخطط الطموحة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله.وسأل معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك في ختام تصريحه, لله عز وجل أن يحفظ لبلادنا مليكها وولي عهده الأمين، وأن يوفقهم لما فيه الخير والصلاح، وأن يكلل مساعيهم لخدمة الدين والأمة.// انتهى //16:11ت م0163

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