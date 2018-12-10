ذكرى البيعة / نائب وزير الخدمة المدنية : نستقبل الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين وبلادنا تزدان بأبهى حلل التطور والنماء



الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

أكد معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي أن مناسبة ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - فرصة سانحة لتجديد الولاء لمقامه الكريم والقيادة الرشيدة ، انطلاقاً من قناعة الشعب السعودي ومحبتة لهذا الملك الرمز, الذي أصحبت المملكة العربية

وأضاف الملفي أن الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تمثل في أفئدة الشعب السعودي محطة هامة نستقبلها كل عام وواقعنا الوطني يزدان بأبهى حلل التطور والنماء على كافة الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وهذا نتاج طبيعي لاهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعضده ولي العهد الأمير

واختتم معالي نائب وزير الخدمة المدنية تصريحه داعيا الله عز وجل أن يوفق قيادتنا الرشيدة لما فيه الخير والصلاح وان يديم على وطننا بلاد الحرمين الشريفين ماتنعم به من خير ورخاء في هذا العهد الزاهر وأن نستقبل في قادم السنين هذه الذكرى الوطنية الغالية وخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - يتمتع بموفور الصحة والعافية.

// انتهى //

16:07ت م

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الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسأكد معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي أن مناسبة ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - فرصة سانحة لتجديد الولاء لمقامه الكريم والقيادة الرشيدة ، انطلاقاً من قناعة الشعب السعودي ومحبتة لهذا الملك الرمز, الذي أصحبت المملكة العربية السعودية تحت قيادته تضاهي الدول المتقدمة من حيث النماء ورغد المعيشة وخطط واستراتيحيات التنمية التي تجعل مستقبل الأجيال القادمة نصب أعينها في كل سياساتها العامة ووخططها المستقبلية.وأضاف الملفي أن الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تمثل في أفئدة الشعب السعودي محطة هامة نستقبلها كل عام وواقعنا الوطني يزدان بأبهى حلل التطور والنماء على كافة الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وهذا نتاج طبيعي لاهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعضده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عراب رؤية المملكة 2030 بجعل الإنسان السعودي مجال ومحور الاستثمار الاول ومقصد غايات هذه الرؤية المباركة , منوها بما يحضى به موظفو الخدمة المدنية من اهتمام ورعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين في كافة الجوانب الوظيفية المختلفة ، يوازي ذلك اتباع سياسة خارجية حصيفة تلتزم بمبادئ الإسلام السمحة وثوابت العروبة الكاملة وانسانية البشر مع ما تتبوأه المملكة العربية السعودية من مكانة دولية في المحيط العالمي والدولي حتى اضحت الرياض قبلةً لكل دوائر صناع القرار العالمي لما لها من دور قيادي في حفظ الأمن والسلم الدوليبن ومشاركتها الفعاله في هيكلة اقتصاد العالم والتاثير فيه.واختتم معالي نائب وزير الخدمة المدنية تصريحه داعيا الله عز وجل أن يوفق قيادتنا الرشيدة لما فيه الخير والصلاح وان يديم على وطننا بلاد الحرمين الشريفين ماتنعم به من خير ورخاء في هذا العهد الزاهر وأن نستقبل في قادم السنين هذه الذكرى الوطنية الغالية وخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - يتمتع بموفور الصحة والعافية.// انتهى //16:07ت م0161

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