السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين تحتفل بالمجموعة الثالثة من المسلمين الجدد



مكة المكرمة 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

احتفلت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون الحرمين, بالمجموعة الثالثة من المسلمين الجدد وأعدت لهم برنامجاً ارشادياً بمشاركة إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام, حيث تم تقديم خدمة الطوافة لهم ومرافقتهم في جولات لمعرض صفة العمرة ومكتبة المسجد الحرام ومقرأة الحرمين الشريفين.

وقال مدير الإدارة الشيخ سلمان بن صالح المقوشي: "إن ما تقوم به الإدارة من مبادرات وبرامج إرشادية وتوجيهية سيكون لها الأثر الإيجابي في نفوس المسلمين الجديد من خلال نشر تعاليم الدين الإسلامي المعتدل, مؤكداً أن الإدارة مستمرة في تنفيذ مثل تلك المبادرات في ظل توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس للارتقاء بالخدمات الإرشادية والتوجيهية لمرتادي المسجد الحرام وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

// انتهى //

16:03ت م

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مكة المكرمة 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واساحتفلت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون الحرمين, بالمجموعة الثالثة من المسلمين الجدد وأعدت لهم برنامجاً ارشادياً بمشاركة إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام, حيث تم تقديم خدمة الطوافة لهم ومرافقتهم في جولات لمعرض صفة العمرة ومكتبة المسجد الحرام ومقرأة الحرمين الشريفين.وقال مدير الإدارة الشيخ سلمان بن صالح المقوشي: "إن ما تقوم به الإدارة من مبادرات وبرامج إرشادية وتوجيهية سيكون لها الأثر الإيجابي في نفوس المسلمين الجديد من خلال نشر تعاليم الدين الإسلامي المعتدل, مؤكداً أن الإدارة مستمرة في تنفيذ مثل تلك المبادرات في ظل توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس للارتقاء بالخدمات الإرشادية والتوجيهية لمرتادي المسجد الحرام وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.// انتهى //16:03ت م0159

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