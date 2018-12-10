السعودية | في الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين.. الإنجازات عن نفسها تتحدث.. والحزم شعار المرحلة

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 17 دقيقة - 4:12 مساءً, 10 ديسمبر 2018 م

المناطق - إسلام داوود

يحتفل السعوديون في هذه الأيام العطرة، بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم، وهي الذكرى التي يستغلها كل سعودي لتجديد البيعة لمقامه الكريم، والتأكيد على السمع والطاعة في المنشط والمكره.

4 سنوات مليئة بالكثير من القرارات والمواقف الحازمة والعديد من الإنجازات الهامة على الصعيد المحلي والخارجي وكان أبرزهم تدشين المملكة لرؤيتها للمستقبل المملكة 2030م .

إلى جانب ذلك فقد اتخذت المملكة موقفا حازما تجاه أطماع إيران في المنطقة العربية، فكان أن قادت التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والتصدي لمليشيات إيران التي سعت لتحويل اليمن إلى منطقة نفوذ إيرانية، وكذلك دعم العملية السياسية في العراق وسوريا بهدف التوصل لحلول سلمية تفضي لطرد إيران من المنطقة.

وكان للمرأة السعودية نصيبها في الكثير من التغييرات التي طالت حياتها، كما جاء اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، بما يحمله من فكر شبابي وطموح، ليضع أيضا بصمة في عجلة النمو والتغييرات، مساهمًا في جعله العهد السعودي الأبرز والأكبر تأثيرا في تاريخ البلاد بإنجازات متنوعة، من أبرزها، السماح بقيادة النساء للسيارات للمرة الأولى في تاريخ المملكة، فتح دور السينما في جميع مدن المملكة.

وفي الوقت الذي اتخذت فيه المملكة من الحزم موقفا للتعامل مع إيران، فإنها لم تنس الجهود الإغاثية والإنسانية لإنقاذ المتضريين والمحتاجين على مستوى العالم، فقامت بتأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ بغرض أن تمدَّ المملكةُ دول العالم كافةً، وخاصةً اليمن، بما تحتاجه من مساعداتٍ وإغاثات.

وكذا جرى تنمية الاقتصاد الوطني بالمملكة؛ وذلك من خلال تخصيص ميزانية خاصة به، بحيث يقل الاعتماد على الثروة النفطية، فلا تصبح هي مصدر الدخل الرئيسي للمملكة.

وفي الوقت ذاته، فقد سعت المملكة لتطوير وتوسعة المقدسات والعاصمة المقدسة بما يلائم مع جهود المملكة لتاحة الفرصة أمام ملايين المسلمين لأداء المناسك والشعائر.

وجرى العمل على مشاريع توسعة الحرمين الشريفين؛ حيث بدأ تنفيذ 5 مشروعات تهدف إلى تأسيس مبنى التوسعة وتطوير الساحات والإنفاق والطريق الدائري الأول، وإنشاء محطات الكهرباء والمولِّدات الاحتياطية وغيرها من المخططات.

واهتماما بدور الشباب في تنمية المملكة، فقد قامت المملكة بتعيين الفئة الشابة في مناصب مهمة بالمملكة؛ تأكيدًا على دورهم الحيوي، وضرورة استغلال نشاطهم في تنمية وتطوير الاقتصاد، وبالفعل قام جلالة الملك بتعيين الأمير الشاب محمد بن سلمان وزيرًا للدفاع ووليًّا للعهد، حيث جرى تشديد سياسات توطين الوظائف من أجل زيادة أعداد الشباب في الوظائف بالمملكة .

وكذا دشنت المملكة مشروع، نيوم وهو مشروع مدينة ذكية أطلقه ولي العهد محمد بن سلمان في أكتوبر 2017، لتكون “نيوم” بمثابة عاصمة تجارية واقتصادية عالمية تمثل روح العصر المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

كما أعلن ولي العهد محمد بن سلمان عن مشروع البحر الأحمر، وهو مشروع سياحي عالمي، يستهدف خلق منتجعات سياحية على أكثر من خمسين جزيرة سعودية بين مدينتي أُمْلُج الحوراء والوجه، ويُجَاوِر المحميات الطبيعية بالمنطقة، والبراكين الخاملة، ومواقع آثار، أبرزها مدائن صالح، وسيقام على مساحة 34 ألف كيلومتر مربع.

كل تلك الإنجازات وغيرها مما يسرد حصره حدثت في سنوات أربع فقط في عصر تموج به المنطقة بالعواصف والاضطرابات، يجعل المملكة هي واحة الاستقرار الوحيدة في محيط مضطرب.