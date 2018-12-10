السعودية | خادم الحرمين الشريفين يستقبل مديري الجامعات ووكلاء وزارة التعليم

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يستقبل مديري الجامعات ووكلاء وزارة التعليم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:51 مساءً, 10 ديسمبر 2018 م روابط ذات صلة خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من رئيس الجمهورية التونسية 3:34 مساءً 10 ديسمبر, 2018 وزير العدل يطلق تفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف.. ويعلن عن قرب افتتاح محكمة استئناف بجدة 3:31 مساءً 10 ديسمبر, 2018 أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة المعين حديثاً 3:26 مساءً 10 ديسمبر, 2018

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