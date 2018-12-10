شكرا لقرائتكم سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات تجاوزت 2.1 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 19.60 نقطة ليقفل عند مستوى 7819.67 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 98 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 101 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 116 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات اسمنت الشرقية, ميفك ريت, الباحة, أسواق عبدالله العثيم, وساكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات البحري, أليانز إس إف, الرياض, السعودي الفرنسي, والوطنية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 2.37% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, كيان السعودية، زين السعودية, أمانة للتأمين, واتحاد الاتصالات هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, سابك, الراجحي, صادرات، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 15.46 نقطة ليقفل عند مستوى 2409.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 139 ألف سهم تقاسمتها 150 صفقة.

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