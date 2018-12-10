شكرا لقرائتكم 29.9 مليار ريال لمستفيدي حساب المواطن في 13 شهرًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن المتحدث باسم حساب متابعات الخليج 365 ، سلطان القحطاني أن مجموع كامل الدفعات المودعة في حسابات المستفيدين منذ انطلاق البرنامج قبل 13 شهرًا بلغ 29.9 مليون ريال.

أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 إيداع مخصص الدعم في الحسابات البنكية لمستحقي الدفعة الثالثة عشرة، حيث بلغ إجمالي ما تم إيداعه في الدفعة الحالية 2.4 مليار ريال، فيما تم صرف 24.2 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة لعدد من المستفيدين.

وأشار المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني إلى أن عدد المستفيدين من أفراد وأرباب أسر بلغ أكثر من 3.6 مليون مستفيد، بينما بلغت أعداد التابعين في دفعة شهر ديسمبر أكثر من 8.6 مليون مستفيد تابع لأرباب الأسر، وبلغ الإجمالي حوالي 12.3 مليون مستفيد وتابع.

كما تحصل 44% من الأسر المستفيدة للدعم على الاستحقاق الكامل بقيمة 1000 ريال للأسرة الواحدة، كما أوضح أن مجموع الذكور المستقلين والمستوفين للشروط في الدفعة الثالثة عشرة شكلوا 47% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53% من إجمالي المتقدمين، فيما بلغ مجموع أرباب الأسر المستوفين للشروط 61% وبلغت نسبة الأفراد المستقلين 39%، وشمل الدعم 84% من المتقدمين المؤهلين للبرنامج.

وأكد القحطاني على ضرورة الإفصاح عن البيانات الدقيقة ورفع الملفات المطلوبة وتعبئتها بشكل محدد مثل “إجمالي الدخل متضمناً جميع البدلات” أو “إضافة سجل تجاري”، ونوَّه أن مراجعة البيانات تتم بشكل دقيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان توجيه الدعم للمستفيدين، ولتغيير البيانات وتعديلها يمكن زيارة الرابط (هنا)، وبيّن أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة.

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