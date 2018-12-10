شكرا لقرائتكم حساب المواطن : الإناث المستقلات تفوقن على الذكور في الدفعة الـ13 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن مجموع الذكور المستقلين والمستوفين للشروط في الدفعة الثالثة عشرة شكلوا 47% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53% من إجمالي المتقدمين، فيما بلغ مجموع أرباب الأسر المستوفين للشروط 61% وبلغت نسبة الأفراد المستقلين 39%، وشمل الدعم 84% من المتقدمين المؤهلين للبرنامج.

وأضاف حساب متابعات الخليج 365 أن 44% من الأسر المستفيدة للدعم في حساب متابعات الخليج 365 حصلت على الاستحقاق الكامل بقيمة 1000 ريال للأسرة الواحدة خلال الدفعة الـ13.

ولفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أن عدد المستفيدين من أفراد وأرباب أسر في الدفعة الـ13 بلغ أكثر من 3.6 مليون مستفيد، بينما بلغت أعداد التابعين في دفعة شهر ديسمبر أكثر من 8.6 مليون مستفيد تابع لأرباب الأسر، وبلغ الإجمالي حوالي 12.3 مليون مستفيد وتابع.

وكان حساب متابعات الخليج 365 قد أعلن إيداع الدفعة الـ 13 في حسابات المستفيدين اليوم والتي بلغت قيمتها 2.4 مليار ريال، فيما تم صرف 24.2 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة لعدد من المستفيدين.

أهداف حساب متابعات الخليج 365 ويستهدف حساب متابعات الخليج 365 تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات. شروط الأهلية في حساب متابعات الخليج 365 ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل. ومن الشروط أيضًا للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية. آلية الاعتراض

وحرصًا من البرنامج على التزام أقصى معايير الكفاءة في تقديم الدعم، بين المتحدث أن البرنامج أتاح التظلم على مبالغ الدعم النقدية بعد مرور 5 أيام من إيداع المبالغ، وذلك عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية (هنا).

استمرار التسجيل

يذكر أن التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 متاح حتى تاريخ العاشر من كل شهر للدخول في الدورة الأهلية للشهر القادم، فيما نوه حساب متابعات الخليج 365 بأهمية تحديث البيانات من قبل المستفيدين بشكل دوري، لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

هل يزيد دعم حساب متابعات الخليج 365 مع #ميزانية_2019 ؟



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