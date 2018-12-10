شكرا لقرائتكم حساب المواطن يودع 2.4 مليار ريال لـ12.3 مليون مستفيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 إيداع مخصص الدعم في الحسابات البنكية لمستحقي الدفعة الثالثة عشرة، حيث بلغ إجمالي ما تم إيداعه في الدفعة الحالية 2.4 مليار ريال، فيما تم صرف 24.2 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة لعدد من المستفيدين.

وأشار المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني إلى أن عدد المستفيدين من أفراد وأرباب أسر بلغ أكثر من 3.6 مليون مستفيد، بينما بلغت أعداد التابعين في دفعة شهر ديسمبر أكثر من 8.6 مليون مستفيد تابع لأرباب الأسر، وبلغ الإجمالي حوالي 12.3 مليون مستفيد وتابع.

كما تحصل 44% من الأسر المستفيدة للدعم على الاستحقاق الكامل بقيمة 1000 ريال للأسرة الواحدة، كما أوضح أن مجموع الذكور المستقلين والمستوفين للشروط في الدفعة الثالثة عشرة شكلوا 47% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53% من إجمالي المتقدمين، فيما بلغ مجموع أرباب الأسر المستوفين للشروط 61% وبلغت نسبة الأفراد المستقلين 39%، وشمل الدعم 84% من المتقدمين المؤهلين للبرنامج.

وأكد القحطاني على ضرورة الإفصاح عن البيانات الدقيقة ورفع الملفات المطلوبة وتعبئتها بشكل محدد مثل “إجمالي الدخل متضمناً جميع البدلات” أو “إضافة سجل تجاري”، ونوَّه بأن مراجعة البيانات تتم بشكل دقيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان توجيه الدعم للمستفيدين، ولتغيير البيانات وتعديلها يمكن زيارة الرابط (هنا)، وبيّن أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة.

أهداف حساب متابعات الخليج 365 ويستهدف حساب متابعات الخليج 365 تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات. شروط الأهلية في حساب متابعات الخليج 365 ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل. ومن الشروط أيضًا للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

هل يزيد دعم حساب متابعات الخليج 365 مع #ميزانية_2019 ؟



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