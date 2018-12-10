شكرا لقرائتكم بقرار أمين جدة.. هبة سيف .. كادر نسائي جديد لإدارة البنية التحتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي قرارًا بتعيين م. هبة بنت ماجد سيف مديرًا عامًا للبنية التحتية، كما كلف م. طارق بن سعيد الزهراني مديرًا لإدارة أصول التقنية ويرتبط بمدير عام البنية التحتية والدعم الفني مباشرة.

وجاء هذا القرار في إطار حرص أمين جدة على تطوير العمل الإداري داخل الأمانة ودعم القيادات النسائية المؤهلة وتعزيز دور المرأة وتمكينها من أداء دورها ضمن منظومة العمل، بما يساهم في تطوير الأداء ورفع الإنتاجية.

يُشار إلى أن قرار التكليف سبقته قرارات مماثلة خلال الفترة السابقة مكنت عددا من الكوادر النسائية المؤهلة من تقلد مناصب قيادية في البلديات الفرعية والإدارات والأقسام وذلك ضمن إجراءات هيكلة قطاعات الأمانة وضخ الدماء الجديدة في المناصب المختلفة وفقا لمقتضيات مصلحة العمل.

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