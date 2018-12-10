الان تتابع القبض على قائد مركبة تسبب في حادث انقلاب ومصرع مواطن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات تمكن مرور منطقة نجران، من القبض على قائد المركبة المشارك في حادث الانقلاب الذي وقع، يوم الخميس، الموافق ٢١ / ٣ / ١٤٤٠، وأسفر عن وفاة قائد المركبة “الهايلكس”. وأكد أنه جار استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة المتهم للنيابة العامة.

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