"إغاثي الملك سلمان" يوزع 100 طن أغذية في "بيحان شبوة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 99 طناً و900 كيلو جرام من السلال الغذائية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، يستفيد منها 8100 فرد.

يأتي هذا التوزيع ضمن مشروع تقديم 102170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 300 كرتون تمر في مخيم كمب الروضة في مأرب، يستفيد منها 1800 فرد.

وتتواصل المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة؛ ممثلة في المركز، للشعب اليمني والتي بلغت حتى الآن 301 مشروعاً.

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