وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 99 طناً و900 كيلو جرام من السلال الغذائية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، يستفيد منها 8100 فرد.
يأتي هذا التوزيع ضمن مشروع تقديم 102170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 300 كرتون تمر في مخيم كمب الروضة في مأرب، يستفيد منها 1800 فرد.
وتتواصل المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة؛ ممثلة في المركز، للشعب اليمني والتي بلغت حتى الآن 301 مشروعاً.
]]>
شكرا لقرائتكم خبر عن "إغاثي الملك سلمان" يوزع 100 طن أغذية في "بيحان شبوة" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .