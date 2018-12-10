تزامناً مع "الفورمولا إي".. مطارات الرياض" تدشن صالة الطيران الخاص الجديدة في مطار العاصمة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

دشنت "مطارات الرياض" اليوم الاثنين، صالة الطيران الخاص الجديدة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، برعاية وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وبحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن عبدالحكيم بن محمد التميمي، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ومساعد وزير النقل وعضو مجلس المديرين بشركة "مطارات الرياض" عبدالهادي بن أحمد المنصوري، ورئيس مجلس المديرين الدكتور منصور بن عبدالعزيز المنصور، إلى جانب الرئيس التنفيذي المكلف لشركة "مطارات الرياض" مساعد بن عبدالعزيز الداود، ونائب الرئيس التنفيذي المكلف للقطاع التجاري جلبان بن محمد الجلبان، وبحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين بالإدارات الحكومية وشركات النقل الجوي وعدد من شركاء الشركة.

وجاء تدشين الصالة الجديدة تزامناً مع استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة الفورمولا إي؛ حيث من المتوقع أن تشهد صالة الطيران الخاص الجديدة بمطار الملك خالد الدولي خلال هذه البطولة، ارتفاعاً في عدد المسافرين، ونمواً في معدل الرحلات الدولية والداخلية القادمة والمغادرة من صالة الطيران الخاص.

وكشفت "مطارات الرياض" أن مساحة صالة الطيران الخاص الجديدة تبلغ 2617 متراً مربعاً، كما أنها ضاعفت مساحة ساحة وقوف الطائرات لتتسع لعدد أكبر من الطائرات، وزادت عدد مواقف السيارات في صالة الطيران الجديدة؛ بهدف رفع الطاقة الاستيعابية والتشغيلية في منطقة الطيران الخاص. لافتةً إلى أنه تم اعتماد معايير ومتطلبات عالمية وعصرية في التصميم، كما تم تجهيز الصالة الجديدة بأحدث أنظمة السلامة والأمن التي تتوافق مع أعلى المعايير المعتمدة.

يُذكر أن "مطارات الرياض" التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قد شرعت -منذ مطلع العام الحالي 2018م- في إطلاق حزمة متنوعة من الخدمات والمشاريع التطويرية؛ بهدف تعزيز تجربة المسافرين، واستجابةً للنمو المتزايد على مستوى الحركة الجوية والشحن وأعداد المسافرين والرحلات.

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