شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فهد بن جلوي في ذكرى البيعة: التنمية تعم أرجاء الوطن والان نبدء بالتفاصيل

رفع صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي ال سعود المشرف العام على التطوير الاداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعته – أيده الله – وتوليه مقاليد الحكم ،مشيداً بما تحقق للوطن من قفزات تنموية لمس خيراتها الجميع بفضل الله تعالى.

وقال سموه بهذه المناسبة : "أربعة أعوام مضت على قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- شهدت خلالها وبمساندة سمو ولي العهد حيث تبوأت فيها بلادنا مكانة مرموقة من بين مصاف دول العالم في مختلف المجالات و المزيد من التقدم والازدهار، ونفذ خلال هذا العهد الزاهر العديد من المشروعات التنموية لتعم التنمية أرجاء كافة الوطن ولله الحمد.ولقد شاهد أبناء المملكة والمقيمين على أرضها الكريمة التحول الإيجابي الضخم للبلاد على المستويين الداخلي والخارجي منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – رعاه الله – ملكًا على المملكة، إذ تحققت ولله الحمد المزيد من المنجزات العملاقة في مختلف المجالات التي تعود بالخير على نماء ورفعة الوطن ومواطنيه في مختلف مناطق المملكة الأمر الذي أبهج الجميع بهذه اللفتة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين.

وتابع سموه قائلاً : ولعل آخرها الجولة الملكية التي قام بها – أيده الله – بصحبة سمو ولي العهد الأمين هذا العام إلى عدد من مناطق المملكة حيث تلمس حفظهما الله عن قرب ما يهم ويشغل المواطنين ويعزز من تنمية هذه المناطق من خلال افتتاح ووضع حجر أساس مشروعات جديدة .

وعلى المستوى العالمي نجد دوره المحوري في معالجة قضايا المنطقة انطلاقًا من مبادئها الإسلامية وقيمها النبيلة والتصدي لمحاولات شق الصف العربي فضلا عن التصدي لمن يحاول التعدي على حدود الوطن حيث تجابههم المملكة برجالها المخلصين الذين يستشعرون عظمة الموقف ومكانة العمل ولم ينّسى سيدي الملك حفظه الله هذه الأدوار البطولية وقال : سيظل شهداؤنا ـ رحمهم الله ـ في ذاكرتنا وعائلاتهم محل رعايتنا واهتمامنا دوماً".