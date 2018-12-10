شكرا لقرائتكم طريقة تحديث رقم حساب المواطن عبر بوابة البرنامج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بالتزامن مع إيداع الدفعة الـ13 من الدعم تواصل بوابة حساب متابعات الخليج 365 استقبال المواطنين الراغبين في التسجيل الجديد أو الاستفسار عن قيمة الدعم أو تحديث بياناتهم.

حاسبة حساب متابعات الخليج 365

يمكن للمستفيدين من البرنامج معرفة قيمة الدعم من خلال الدخول إلى بوابة حساب متابعات الخليج 365 ثم الدخول إلى الحاسبة التقديرية.

ومن خلال حاسبة حساب متابعات الخليج 365‎ سيكون على رب الأسرة إدخال بعض البيانات المتعلقة بإجمالي دخل الأسرة وعدد الأفراد وغيرهم حيث ستتولى حاسبة حساب متابعات الخليج 365 تقديم المبلغ التقريبي الذي ستحصل عليه الأسرة من الدعم.

تحديث حساب متابعات الخليج 365

تحديث البيانات في حساب متابعات الخليج 365 خدمة متاحة في كل الأوقات عبر بوابة البرنامج على الإنترنت ومن خلالها يمكن إضافة أو حذف أو تعديل أية بيانات تقدم بها متابعات الخليج 365 سواء فيما يتعلق بالدخل أو عدد أفراد الأسرة أو أعمارهم وغيرها من البيانات.

وأكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه في حالة حدوث أي تغيير في البيانات فإنه يلزم على المستفيد التحديث في بياناته عبر بوابة حساب متابعات الخليج 365 الإلكترونية؛ حتى لا يتأثر الدعم.

التسجيل في حساب متابعات الخليج 365

ويستمر التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 للدفعات التالية عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

أهداف حساب متابعات الخليج 365

ويصرف دعم حساب متابعات الخليج 365، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، أو في يوم قبله أو يوم بعده إذا وافق اليوم العاشر إجازة رسمية.

ويستهدف حساب متابعات الخليج 365 تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

شروط الأهلية في حساب متابعات الخليج 365

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضًا للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

يذكر أن حساب متابعات الخليج 365 كان قد بدأ منذ الساعات الأولى من اليوم الإثنين إيداع الدعم المخصص للدورة الثالثة عشرة للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم.

هل يزيد دعم حساب متابعات الخليج 365 مع #ميزانية_2019 ؟



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