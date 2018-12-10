شكرا لقرائتكم صور.. أمير #عسير يستقبل أسرة الشيخ آل فردان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، في مكتبه بالإمارة، اليوم، أسرة الشيخ عبدالله بن سعد بن فردان، شيخ شمل قبائل آل معمر عبيدة قحطان – يرحمه الله – الذي وافته المنية الأسبوع الماضي بعد معاناة مع المرض.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة عسير بأشقاء الفقيد الشيخ علي بن سعد بن فردان، والأستاذ صالح بن سعد بن فردان محافظ رجال ألمع، والشيخ سنيطح بن سعد بن فردان, وابن الفقيد سعد بن عبدالله بن فردان , وعدد من أفراد أسرة آل فردان بمحافظة سراة عبيدة.

ودعا سموه الله تعالى أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدمت أسرة آل فردان خلال اللقاء شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة عسير على تقديمه واجب العزاء لهم في منزلهم بمحافظة سراة عبيدة ، مؤكدين أن هذا ليس بغريبٍ على سموه، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه من كل مكروه.

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