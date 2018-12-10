الان تتابع عاجل.. أمين جدة يعيّن هبة سيف مديرا عاما للبنية التحتية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هذه الخدمات التقنية توقفت عن العمل في 2018 إيقاف مسؤولة “هواوي” في كندا يشعل أزمة بين أمريكا والصين مفوض الاتحاد الأوروبي يهاجم “هواوي”: علينا أن نقلق هاتف بدون إطار قادم من سامسونج

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