شكرا لقرائتكم خبر عن التركي يعيّن هبة سيف مديراً عاماً للبنية التحتية في أمانة جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أصدر صالح بن علي التركي أمين محافظة جدة قراراً بتعيين المهندسة هبة بنت ماجد سيف مديراً عاماً للبنية التحتية، كما كلف المهندس طارق بن سعيد الزهراني مديراً لإدارة أصول التقنية ويرتبط بمدير عام البنية التحتية والدعم الفني مباشرة.

وجاء هذا القرار في إطار حرص أمين جدة على تطوير العمل الإداري داخل الأمانة ودعم القيادات النسائية المؤهلة وتعزيز دور المرأة وتمكينها من أداء دورها ضمن منظومة العمل، بما يساهم في تطوير الأداء ورفع الإنتاجية.

يُشار إلى أن قرار التكليف سبقه قرارات مماثلة خلال الفترة السابقة مكنت عددا من الكوادر النسائية المؤهلة من تقلد مناصب قيادية في البلديات الفرعية والإدارات والأقسام وذلك ضمن إجراءات هيكلة قطاعات الأمانة وضخ الدماء الجديدة في المناصب المختلفة وفقا لمقتضيات مصلحة العمل.