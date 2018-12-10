شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة ترصد 31975 مخالفةً وتغلق 1600 منشأة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أغلقت أمانة محافظة أكثر من 1600 منشأة مخالفة خلال 19238 جولة تفتيشية بنطاق 19 بلدية فرعية، ضمن جهودها الرقابية على المنشآت الغذائية في إطار حملة «غذاؤكم أمانة» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها حتى نهاية الربع الرابع من 2018.

ورصدت الأمانة والبلديات الفرعية خلال فترة الحملة المتواصلة نحو 31975 مخالفةً على منشآت غذائية شملت مطاعم ومطابخ وكافتيريات وتموينات وحلويات ومكسرات، إلى جانب محلات بيع اللحوم وكذلك الأكشاك والبسط الموسمية، كما أسفرت تلك الحملات الرقابية عن رصد وضبط مواقع مجهولة تُمارس نشاط إعداد وتحضير الأطعمة من دون رخص نظامية، ونتج عن ذلك إتلاف آلاف الأطنان من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية.

يذكر أن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت تنوعت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر، وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة في عدد كبير من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية، فضلاً عن مخالفة فتح نشاط بدون رخصة ومخالفة اشتراطات المباني والإنشاءات وغيرها من المخالفات.