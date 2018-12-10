شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني»: بدء المقابلات واختبارات القبول الوظيفية للمرشحات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بدأت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم (الاثنين) إجراء المقابلات واختبارات القبول للمرشحات على عدد من الوظائف المتاحة التي تمثل المرحلة الأولى لتأسيس إدارة الإشراف النسوي بالمديرية العامة للدفاع المدني، وذلك تمهيداً لتشغيل شعب الإشراف النسوي في مديريات الدفاع المدني بالمناطق.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو في تصريح، أن المديرية العامة للدفاع المدني تعمل على تفعيل دور المرأة في أعمال الدفاع المدني وإتاحة الفرص الوظيفية المناسبة للكوادر النسوية المؤهلة كشريك في التنمية، وذلك تنفيذا للسياسة المعتمدة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز لتهيئة منظومة العمل الأمني إدارياً وتنظيمياً ومهنياً لتفعيل دور المرأة وإسهامها في العمل الأمني، وتنفيذًا للقرار الصادر من سموه بإحداث إدارة إشراف نسوي للمهمات التي تباشرها المرأة بالمديرية العامة للدفاع المدني وفروعها بجميع مناطق المملكة، حيث سيتم خلال المرحلة الأولى إدخال العنصر النسوي في أعمال الدفاع المدني للاعتماد عليهن في الكشف والتفتيش على المنشآت التي تدار بالعناصر النسائية كالمدارس والجامعات والمستشفيات وبعض الأنشطة الأخرى.

وأشار إلى أن الشُعب التابعة لإدارة الإشراف النسوي تشمل: التخطيط والتدريب والمساندة الإدارية والإشراف والمتابعة، وتختلف المؤهلات العلمية للوظائف من وظيفة لأخرى، وتشمل التخصصات المطلوبة: التخصصات الإدارية، والسلامة والتوعية، وتقنية المعلومات.