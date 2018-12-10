شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع 300 كرتون تمر بمخيم كمب الروضة في مأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأحد)، 300 كرتون تمر في مخيم كمب الروضة في مأرب، يستفيد منها 1800 فرد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في جميع محافظاته دون تمييز.