شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مركز القرار السياسي» بالعراق لـ«الخليج 365»: خليجي 39 رؤية فعلية لمستقبل مختلف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أكد رئيس مركز القرار السياسي للدراسات بالعراق، هادي جلو مرعي، في تصريحات لـ«الخليج 365»، أن اجتماع مجلس التعاون الخليجي 39 يشير إلى أن المجلس مايزال الخيمة التي تجمع الخليجيين، وأن هناك رؤية فعلية لمستقبل مختلف، وأن تعيين قائد عسكري لقيادة عسكرية موحدة يوفر فرصة أكبر لتنسيق عسكري أكثر فاعلية في مواجهة التحديات.

ولفت جلو، أن قادة المجلس أظهروا عزيمة كبيرة على تجاوز الخلافات لصالح وحدة أهل الخليج، والدليل حضور جميع دول المجلس لقمة الرياض دون الاهتمام للخلافات لشعورهم بجدية مايواجههم، وأنهم عازمون على الوحدة بينهم.