شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 99 طناً و900 كغم من السلال الغذائية في مديرية بيحان بشبوة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيحان/شبوة)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأحد) 99 طناً و900 كيلوغرام من السلال الغذائية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، يستفيد منها 8100 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروع.