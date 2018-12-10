سقط هاتفها في الماء فماتت صعقاً.. ماسأة بطلة ملاكمة روسية

محمد بن مسعود - الدمام - فازت ببطولة محلية منذ شهرين واختيرت لتمثل منتخب بلادها

توفيت بطلة رياضية روسية في سن المراهقة، إثر تعرضها للصعق بالكهرباء بعدما سقط هاتفها الذي كان موصلاً بشاحنه، في الماء، أثناء استحمامها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بطلة الفنون العسكرية الروسية "15 عاماً" إيرينا ريبنيكوفا، توفيت في حادث مأساوي، أول أمس السبت.

وقال أقارب "إيرينا" إن هاتف "آيفون" الخاص بها سقط أثناء استحمامها، بعدما أوصلته بالشاحن، وذلك في منزلها في مدينة "براتسك" بإقليم سيبيريا، وعثروا على الفتاة ميتة في الحمام.

وقال رئيس قسم الكهرباء في جامعة إيركوتسك الحكومية يوري أغرافونوف: الماء موصل جيد للتيار، ولهذا تشكلت دائرة كهربية قصيرة عندما سقط الهاتف في الماء، وإذا لم يوصل الهاتف بتيار كهربائي بقوة 220 فولت، لما حدثت هذه المأساة.

ووفق سكاي نيوز كانت المراهقة الراحلة إحدى بطلات نوع من الملاكمة نشأ في اليونان القديمة، وفازت بالبطولة الروسية منذ شهرين، واختيرت لتمثل منتخب بلادها.

وأصدر الاتحاد الرياضي بيانًا قال فيه: لقد تسبب حادث مأساوي في وفاة بطلتنا وصديقتنا وزميلتنا وتلميذتنا "إيرينا".

وقال أحد أصدقائها: كانت تحلم بأن تصبح بطلة العالم، بينما قالت شقيقتها تاتيانا "25 عاماً" لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا": قلوبنا مكسورة، كانت هادئة للغاية، المنزل موحش من دونها.