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أثارت التغريدة الصامتة للمحترف البرازيلي في صفوف القادسية "إلتون جوزيه"، صباح اليوم، دهشة الجمهور الرياضي والبيت "الأحمر" على وجه التحديد، عندما أرفق الفيديو الشهير للعم "علي بن كرمان" صاحب مقولة "لا علمني لا تخليني لأني مقيد ولا مفكوك".
وحملت هذه التغريدة على وجهين الأول أن عقد اللاعب "إلتون" ينتهي مع نهاية 2018 وما زال مصيره مُعلّقاً وأراد التلميح بطريقة مختلفة، أما الوجه الثاني فهو إعجاب اللاعب بالجملة العفوية، وهو ما يتسق مع طبيعة وبساطة اللاعب وحبه للفكاهة.
وكان اللاعب قد صرّح لإذاعة "يوم إف إم" قبل نحو شهر بأن الموسم الحالي يعد الأخير له في عقده مع القادسية، وأنه ينوي البقاء في المملكة لفترة أكثر، متمنياً أن ينال الجنسية السعودية.
يشار إلى أن البرازيلي "إلتون جوزيه" يجيد بعض الكلمات العربية، وظهر في مقاطع فيديو مع ابنه مردداً النشيد الوطني السعودي، وتحدث في أكثر من مناسبة عن طبيعة الحياة الرائعة بين عائلته والمجتمع الشرقي، وسجل خلال مسيرته الكروية 62 هدفاً في الدوري السعودي حتى الآن.
"إلتون القادسية" مُلمحاً لعقده الاحترافي: "علمني لا تخليني لأني مقيد ولا مفكوك"عيسى الحربي الخليج 365 2018-12-10
أثارت التغريدة الصامتة للمحترف البرازيلي في صفوف القادسية "إلتون جوزيه"، صباح اليوم، دهشة الجمهور الرياضي والبيت "الأحمر" على وجه التحديد، عندما أرفق الفيديو الشهير للعم "علي بن كرمان" صاحب مقولة "لا علمني لا تخليني لأني مقيد ولا مفكوك".
وحملت هذه التغريدة على وجهين الأول أن عقد اللاعب "إلتون" ينتهي مع نهاية 2018 وما زال مصيره مُعلّقاً وأراد التلميح بطريقة مختلفة، أما الوجه الثاني فهو إعجاب اللاعب بالجملة العفوية، وهو ما يتسق مع طبيعة وبساطة اللاعب وحبه للفكاهة.
وكان اللاعب قد صرّح لإذاعة "يوم إف إم" قبل نحو شهر بأن الموسم الحالي يعد الأخير له في عقده مع القادسية، وأنه ينوي البقاء في المملكة لفترة أكثر، متمنياً أن ينال الجنسية السعودية.
يشار إلى أن البرازيلي "إلتون جوزيه" يجيد بعض الكلمات العربية، وظهر في مقاطع فيديو مع ابنه مردداً النشيد الوطني السعودي، وتحدث في أكثر من مناسبة عن طبيعة الحياة الرائعة بين عائلته والمجتمع الشرقي، وسجل خلال مسيرته الكروية 62 هدفاً في الدوري السعودي حتى الآن.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
02:43 PM
يفهم الكلمات العربية ويردّد النشيد الوطني.. وأعرب عن أمله في الجنسية السعودية
أثارت التغريدة الصامتة للمحترف البرازيلي في صفوف القادسية "إلتون جوزيه"، صباح اليوم، دهشة الجمهور الرياضي والبيت "الأحمر" على وجه التحديد، عندما أرفق الفيديو الشهير للعم "علي بن كرمان" صاحب مقولة "لا علمني لا تخليني لأني مقيد ولا مفكوك".
وحملت هذه التغريدة على وجهين الأول أن عقد اللاعب "إلتون" ينتهي مع نهاية 2018 وما زال مصيره مُعلّقاً وأراد التلميح بطريقة مختلفة، أما الوجه الثاني فهو إعجاب اللاعب بالجملة العفوية، وهو ما يتسق مع طبيعة وبساطة اللاعب وحبه للفكاهة.
وكان اللاعب قد صرّح لإذاعة "يوم إف إم" قبل نحو شهر بأن الموسم الحالي يعد الأخير له في عقده مع القادسية، وأنه ينوي البقاء في المملكة لفترة أكثر، متمنياً أن ينال الجنسية السعودية.
يشار إلى أن البرازيلي "إلتون جوزيه" يجيد بعض الكلمات العربية، وظهر في مقاطع فيديو مع ابنه مردداً النشيد الوطني السعودي، وتحدث في أكثر من مناسبة عن طبيعة الحياة الرائعة بين عائلته والمجتمع الشرقي، وسجل خلال مسيرته الكروية 62 هدفاً في الدوري السعودي حتى الآن.
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المصدر : الخليج 365
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