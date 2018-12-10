أمير عسير يوجّه بتمديد إغلاق عقبة ضلع للأحد القادم

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وجّه أمير عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بتمديد فترة إغلاق عقبة ضلع؛ نظراً لعدم زوال المخاطر على مستخدمي الطريق حتى الساعة الخامسة من فجر يوم الأحد القادم 9/ 4/ 1440هـ.
وشمل توجيه الأمير فيصل بن خالد استمرار السماح بنزول المعلمين والمعلمات حسب المواعيد المحددة من ٥ فجراً إلى ٧ صباحاً ومن ١٢:٣٠ ظهراً وحتى ٢ ظهراً، وكذلك السماح لملّاك المحالّ التجارية والحالات الطارئة فقط.
صرح بذلك المشرف العام على الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي بإمارة عسير.
وقال المتحدث الرسمي: تؤكد إمارة منطقة عسير للجميع أن إغلاق عقبة ضلع من الأعلى ذو أهمية قصوى؛ لتسهيل تنقلات الجهات العسكرية والأمنية والحد من تكدّس المركبات.
أمير عسير يوجّه بتمديد إغلاق عقبة ضلع للأحد القادمرائد القرفي الخليج 365 2018-12-10
وجّه أمير عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بتمديد فترة إغلاق عقبة ضلع؛ نظراً لعدم زوال المخاطر على مستخدمي الطريق حتى الساعة الخامسة من فجر يوم الأحد القادم 9/ 4/ 1440هـ.
وشمل توجيه الأمير فيصل بن خالد استمرار السماح بنزول المعلمين والمعلمات حسب المواعيد المحددة من ٥ فجراً إلى ٧ صباحاً ومن ١٢:٣٠ ظهراً وحتى ٢ ظهراً، وكذلك السماح لملّاك المحالّ التجارية والحالات الطارئة فقط.
صرح بذلك المشرف العام على الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي بإمارة عسير.
وقال المتحدث الرسمي: تؤكد إمارة منطقة عسير للجميع أن إغلاق عقبة ضلع من الأعلى ذو أهمية قصوى؛ لتسهيل تنقلات الجهات العسكرية والأمنية والحد من تكدّس المركبات.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
02:43 PM
مع استمرار السماح بنزول كل المعلمين حسب المواعيد المحددة
وجّه أمير عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بتمديد فترة إغلاق عقبة ضلع؛ نظراً لعدم زوال المخاطر على مستخدمي الطريق حتى الساعة الخامسة من فجر يوم الأحد القادم 9/ 4/ 1440هـ.
وشمل توجيه الأمير فيصل بن خالد استمرار السماح بنزول المعلمين والمعلمات حسب المواعيد المحددة من ٥ فجراً إلى ٧ صباحاً ومن ١٢:٣٠ ظهراً وحتى ٢ ظهراً، وكذلك السماح لملّاك المحالّ التجارية والحالات الطارئة فقط.
صرح بذلك المشرف العام على الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي بإمارة عسير.
وقال المتحدث الرسمي: تؤكد إمارة منطقة عسير للجميع أن إغلاق عقبة ضلع من الأعلى ذو أهمية قصوى؛ لتسهيل تنقلات الجهات العسكرية والأمنية والحد من تكدّس المركبات.
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المصدر : الخليج 365
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