- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع "المدني" يبدأ إجراء المقابلات واختبارات القبول للمرشحات على عدة وظائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
بدأت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، إجراء المقابلات واختبارات القبول للمرشحات على عدد من الوظائف المتاحة التي تمثل المرحلة الأولى لتأسيس إدارة الإشراف النسوي بالمديرية العامة للدفاع المدني، تمهيداً لتشغيل شُعب الإشراف النسوي في مديريات الدفاع المدني بالمناطق.
وقال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو: المديرية العامة للدفاع المدني تعمل على تفعيل دور المرأة في أعمال الدفاع المدني، وإتاحة الفرص الوظيفية المناسبة للكوادر النسوية المؤهلة كشريك في التنمية؛ وذلك تنفيذاً للسياسة المعتمدة من قبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لتهيئة منظومة العمل الأمني إدارياً وتنظيمياً ومهنياً لتفعيل دور المرأة وإسهامها في العمل الأمني، وتنفيذاً للقرار الصادر عنه بإحداث إدارة إشراف نسوي للمهمات التي تباشرها المرأة بالمديرية العامة للدفاع المدني وفروعها بجميع مناطق المملكة.
وأضاف "العمرو": سيتم خلال المرحلة الأولى إدخال العنصر النسوي في أعمال الدفاع المدني للاعتماد عليهن في الكشف والتفتيش على المنشآت التي تدار بالعناصر النسائية كالمدارس والجامعات والمستشفيات وبعض الأنشطة الأخرى.
وتابع: الشُعب التابعة لإدارة الإشراف النسوي تشمل "التخطيط والتدريب والمساندة الإدارية والإشراف والمتابعة، وتختلف المؤهلات العلمية للوظائف من وظيفة لأخرى، وتشمل التخصصات المطلوبة: "التخصصات الإدارية، والسلامة والتوعية، وتقنية المعلومات".
"المدني" يبدأ إجراء المقابلات واختبارات القبول للمرشحات على عدة وظائفوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-10
بدأت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، إجراء المقابلات واختبارات القبول للمرشحات على عدد من الوظائف المتاحة التي تمثل المرحلة الأولى لتأسيس إدارة الإشراف النسوي بالمديرية العامة للدفاع المدني، تمهيداً لتشغيل شُعب الإشراف النسوي في مديريات الدفاع المدني بالمناطق.
وقال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو: المديرية العامة للدفاع المدني تعمل على تفعيل دور المرأة في أعمال الدفاع المدني، وإتاحة الفرص الوظيفية المناسبة للكوادر النسوية المؤهلة كشريك في التنمية؛ وذلك تنفيذاً للسياسة المعتمدة من قبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لتهيئة منظومة العمل الأمني إدارياً وتنظيمياً ومهنياً لتفعيل دور المرأة وإسهامها في العمل الأمني، وتنفيذاً للقرار الصادر عنه بإحداث إدارة إشراف نسوي للمهمات التي تباشرها المرأة بالمديرية العامة للدفاع المدني وفروعها بجميع مناطق المملكة.
وأضاف "العمرو": سيتم خلال المرحلة الأولى إدخال العنصر النسوي في أعمال الدفاع المدني للاعتماد عليهن في الكشف والتفتيش على المنشآت التي تدار بالعناصر النسائية كالمدارس والجامعات والمستشفيات وبعض الأنشطة الأخرى.
وتابع: الشُعب التابعة لإدارة الإشراف النسوي تشمل "التخطيط والتدريب والمساندة الإدارية والإشراف والمتابعة، وتختلف المؤهلات العلمية للوظائف من وظيفة لأخرى، وتشمل التخصصات المطلوبة: "التخصصات الإدارية، والسلامة والتوعية، وتقنية المعلومات".
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
02:42 PM
تمهيداً لتشغيل شُعَب الإشراف النسوي في مديريات الدفاع المدني بالمناطق
بدأت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، إجراء المقابلات واختبارات القبول للمرشحات على عدد من الوظائف المتاحة التي تمثل المرحلة الأولى لتأسيس إدارة الإشراف النسوي بالمديرية العامة للدفاع المدني، تمهيداً لتشغيل شُعب الإشراف النسوي في مديريات الدفاع المدني بالمناطق.
وقال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو: المديرية العامة للدفاع المدني تعمل على تفعيل دور المرأة في أعمال الدفاع المدني، وإتاحة الفرص الوظيفية المناسبة للكوادر النسوية المؤهلة كشريك في التنمية؛ وذلك تنفيذاً للسياسة المعتمدة من قبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لتهيئة منظومة العمل الأمني إدارياً وتنظيمياً ومهنياً لتفعيل دور المرأة وإسهامها في العمل الأمني، وتنفيذاً للقرار الصادر عنه بإحداث إدارة إشراف نسوي للمهمات التي تباشرها المرأة بالمديرية العامة للدفاع المدني وفروعها بجميع مناطق المملكة.
وأضاف "العمرو": سيتم خلال المرحلة الأولى إدخال العنصر النسوي في أعمال الدفاع المدني للاعتماد عليهن في الكشف والتفتيش على المنشآت التي تدار بالعناصر النسائية كالمدارس والجامعات والمستشفيات وبعض الأنشطة الأخرى.
وتابع: الشُعب التابعة لإدارة الإشراف النسوي تشمل "التخطيط والتدريب والمساندة الإدارية والإشراف والمتابعة، وتختلف المؤهلات العلمية للوظائف من وظيفة لأخرى، وتشمل التخصصات المطلوبة: "التخصصات الإدارية، والسلامة والتوعية، وتقنية المعلومات".
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "المدني" يبدأ إجراء المقابلات واختبارات القبول للمرشحات على عدة وظائف ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "المدني" يبدأ إجراء المقابلات واختبارات القبول للمرشحات على عدة وظائف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .