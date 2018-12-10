مشعل بن ماجد يترأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة

محمد بن مسعود - الدمام - تضمن تقديم عرض لوسائل السلامة بالمدن الترفيهية والمستشفيات

ترأس الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة صباح اليوم، اجتماع المجلس للعام 1440هـ، بحضور أعضاء المجلس.

وشهد الاجتماع، الاطلاع على عرض للإدارة العامة للدفاع للمدني بمحافظة جدة، وشركة المياه الوطنية بمحافظة جدة، حيث قدم العقيد د. عبدالعزيز الزهراني مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة تقريراً عن وسائل السلامة بالمدن الترفيهية والسياحية، ووسائل السلامة بالمستشفيات الحكومية والأهلية، ووسائل السلامة بالمدارس الأهلية، ووسائل السلامة بالمصانع والمدن الصناعية، والمبادرات المقترح تنفيذها للعام 1440هـ.

من ناحيته، قدم م . محمد الزهراني مدير وحدة أعمال جدة لشركة المياه الوطنية عرضاً عن الاحتياج من مشاريع المياه والخدمات البيئية "الصرف الصحي" بمحافظة جدة، وأولويات تنفيذ المشاريع بحسب مخرجات دراسة وتصميم المخطط العام لمدينة جدة، ومشاريع الصرف الصحي.

واطلع المجلس على عرض مرئي يوضح حجم المشاريع والجهود المبذولة من قبل شركة المياه، إضافة إلى مؤشرات الإنجازات لـ 53 مشروعاً جاري تنفيذها للمياه والصرف الصحي، و10 مشاريع جاري ترسيتها بمحافظة جدة، إضافة إلى تقدير الاحتياجات من المشاريع المستقبلية للمياه والصرف الصحي، فضلاً عن عرض برامج توزيع المشاريع وتطويرها، ومحطات الرفع ومحطات المعالجة.

وأكد الأمير "مشعل" ضرورة تطبيق معايير السلامة للدفاع المدني في كافة المنشآت، مشيراً إلى أن مشاريع شركة المياه ستدفع عملية التنمية التي تشهدها المحافظة، وأوضح أن هذه المشاريع تخدم سكان المحافظة.

وأقرّ المجلس بعض التوصيات التي تساهم في تقديم المزيد من الخدمات والمشاريع التي تضمن راحة المواطنين بمحافظة جدة والمراكز التابعة لها.