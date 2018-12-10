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محمد بن مسعود - الدمام - نشرت الرقم التسلسلي.. وقالت: غير مطابق للمواصفة القياسية لكفاءة الطاقة أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 1787 مكيف شباك من نوع "ROWA" للطرازات "CW-RW18C" و"CW-RW18CE"؛ نظراً لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت الوزارة إلى التحقق من الرقم التسلسلي للمكيف من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة عبر الهاتف رقم "920023700" من أجل سحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء. "التجارة" تستدعي 1787 مكيف شباك من هذا النوع: أرجعوه واستردوا أموالكم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-10 أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 1787 مكيف شباك من نوع "ROWA" للطرازات "CW-RW18C" و"CW-RW18CE"؛ نظراً لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت الوزارة إلى التحقق من الرقم التسلسلي للمكيف من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة عبر الهاتف رقم "920023700" من أجل سحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء. 10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440 02:27 PM نشرت الرقم التسلسلي.. وقالت: غير مطابق للمواصفة القياسية لكفاءة الطاقة نشرت الرقم التسلسلي.. وقالت: غير مطابق للمواصفة القياسية لكفاءة الطاقة أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 1787 مكيف شباك من نوع "ROWA" للطرازات "CW-RW18C" و"CW-RW18CE"؛ نظراً لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت الوزارة إلى التحقق من الرقم التسلسلي للمكيف من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة عبر الهاتف رقم "920023700" من أجل سحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "التجارة" تستدعي 1787 مكيف شباك من هذا النوع: أرجعوه واستردوا أموالكم ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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