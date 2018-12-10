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علمت "الخليج 365"، عن صدور أمر ملكي، بمنح المتوفين في حادثة سقوط طائرة المراقبة الجوية التابعة لهيئة الحياة الفطرية أثناء تأديتهم عملهم في محمية الخنفة بتيماء في منتصف مايو 2018، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وسلّم الوسام لذوي المتوفين اليوم، الأمير فهد بن سلطان؛ أمير منطقة تبوك، أثناء استقباله لهم بمكتبه في الإمارة.
وكانت الهيئة السعودية للحياة الفطرية ومنسوبوها، قد نعوا الذين وافتهم المنية في تحطم طائرة المراقبة الجوية أثناء تأديتهم عملهم في محمية الخنفة، وهم: مدير محمية الخنفة سعود بن رجاء الشمري؛ ورئيس الطيّارين جديع بن حسين الشملاني؛ ومساعد طيّار محمد بن مفلح القثامي؛ ومجزع الشمري؛ من الإدارة العامة للمجاهدين.
وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى للمتوفين بـ "تحطم طائرة محمية الخنفة"بدر الجبل الخليج 365 2018-12-10
علمت "الخليج 365"، عن صدور أمر ملكي، بمنح المتوفين في حادثة سقوط طائرة المراقبة الجوية التابعة لهيئة الحياة الفطرية أثناء تأديتهم عملهم في محمية الخنفة بتيماء في منتصف مايو 2018، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وسلّم الوسام لذوي المتوفين اليوم، الأمير فهد بن سلطان؛ أمير منطقة تبوك، أثناء استقباله لهم بمكتبه في الإمارة.
وكانت الهيئة السعودية للحياة الفطرية ومنسوبوها، قد نعوا الذين وافتهم المنية في تحطم طائرة المراقبة الجوية أثناء تأديتهم عملهم في محمية الخنفة، وهم: مدير محمية الخنفة سعود بن رجاء الشمري؛ ورئيس الطيّارين جديع بن حسين الشملاني؛ ومساعد طيّار محمد بن مفلح القثامي؛ ومجزع الشمري؛ من الإدارة العامة للمجاهدين.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
02:02 PM
صدور أمر ملكي بالمنح واستقبال ذويهم من أمير منطقة تبوك اليوم في مكتبه بالإمارة
علمت "الخليج 365"، عن صدور أمر ملكي، بمنح المتوفين في حادثة سقوط طائرة المراقبة الجوية التابعة لهيئة الحياة الفطرية أثناء تأديتهم عملهم في محمية الخنفة بتيماء في منتصف مايو 2018، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وسلّم الوسام لذوي المتوفين اليوم، الأمير فهد بن سلطان؛ أمير منطقة تبوك، أثناء استقباله لهم بمكتبه في الإمارة.
وكانت الهيئة السعودية للحياة الفطرية ومنسوبوها، قد نعوا الذين وافتهم المنية في تحطم طائرة المراقبة الجوية أثناء تأديتهم عملهم في محمية الخنفة، وهم: مدير محمية الخنفة سعود بن رجاء الشمري؛ ورئيس الطيّارين جديع بن حسين الشملاني؛ ومساعد طيّار محمد بن مفلح القثامي؛ ومجزع الشمري؛ من الإدارة العامة للمجاهدين.
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المصدر : الخليج 365
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