"التركي" يصادق على تعيينات جديدة بأمانة جدة لتطوير العمل الإداري

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أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قراراً بتعيين المهندسة هبة بنت ماجد سيف، مديراً عاماً للبنية التحتية، كما كلف المهندس طارق بن سعيد الزهراني مديراً لإدارة أصول التقنية، ويرتبط بمدير عام البنية التحتية والدعم الفني مباشرة.
وجاء هذا القرار في إطار حرص أمين جدة على تطوير العمل الإداري داخل الأمانة، ودعم القيادات النسائية المؤهلة، وتعزيز دور المرأة وتمكينها من أداء دورها ضمن منظومة العمل؛ بما يساهم في تطوير الأداء ورفع الإنتاجية.
يشار إلى أن قرار التكليف سبقه قرارات مماثلة خلال الفترة السابقة؛ مكّنت عدداً من الكوادر النسائية المؤهلة من تقلد مناصب قيادية في البلديات الفرعية والإدارات والأقسام، ضمن إجراءات هيكلة قطاعات الأمانة وضخ الدماء الجديدة في المناصب المختلفة؛ وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل.
"التركي" يصادق على تعيينات جديدة بأمانة جدة لتطوير العمل الإداريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-10
أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قراراً بتعيين المهندسة هبة بنت ماجد سيف، مديراً عاماً للبنية التحتية، كما كلف المهندس طارق بن سعيد الزهراني مديراً لإدارة أصول التقنية، ويرتبط بمدير عام البنية التحتية والدعم الفني مباشرة.
وجاء هذا القرار في إطار حرص أمين جدة على تطوير العمل الإداري داخل الأمانة، ودعم القيادات النسائية المؤهلة، وتعزيز دور المرأة وتمكينها من أداء دورها ضمن منظومة العمل؛ بما يساهم في تطوير الأداء ورفع الإنتاجية.
يشار إلى أن قرار التكليف سبقه قرارات مماثلة خلال الفترة السابقة؛ مكّنت عدداً من الكوادر النسائية المؤهلة من تقلد مناصب قيادية في البلديات الفرعية والإدارات والأقسام، ضمن إجراءات هيكلة قطاعات الأمانة وضخ الدماء الجديدة في المناصب المختلفة؛ وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
02:01 PM
"سيف" للبنية التحتية و"الزهراني" لإدارة الأصول التقنية
أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قراراً بتعيين المهندسة هبة بنت ماجد سيف، مديراً عاماً للبنية التحتية، كما كلف المهندس طارق بن سعيد الزهراني مديراً لإدارة أصول التقنية، ويرتبط بمدير عام البنية التحتية والدعم الفني مباشرة.
وجاء هذا القرار في إطار حرص أمين جدة على تطوير العمل الإداري داخل الأمانة، ودعم القيادات النسائية المؤهلة، وتعزيز دور المرأة وتمكينها من أداء دورها ضمن منظومة العمل؛ بما يساهم في تطوير الأداء ورفع الإنتاجية.
يشار إلى أن قرار التكليف سبقه قرارات مماثلة خلال الفترة السابقة؛ مكّنت عدداً من الكوادر النسائية المؤهلة من تقلد مناصب قيادية في البلديات الفرعية والإدارات والأقسام، ضمن إجراءات هيكلة قطاعات الأمانة وضخ الدماء الجديدة في المناصب المختلفة؛ وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل.
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المصدر : الخليج 365
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