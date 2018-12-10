"صحة الرياض" تدعم مستشفى "نفي" العام بـ١٩ جهازاً طبياً

محمد بن مسعود - الدمام - لرفع جودة وكفاءة الأداء وتقديم الخدمات الصحية للمراجعين

دعمت "صحة الرياض" مستشفى نفي العام بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة؛ حيث تَمَثل الدعم في 3 أجهزة تخطيط قلب، و4 أجهزة شفط، وجهاز تعقيم بالبخار لعيادة الأسنان، وجهاز تحميض أفلام لعيادة الأسنان، بالإضافة إلى 10 أجهزة لقياس الضغط والأكسجين بالدم مع قياس الحرارة.

جدير بالذكر، أنه تم تركيب الأجهزة وتدريب العاملين عليها؛ مما سيساهم في رفع جودة وكفاءة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى.

وأعرب مدير المستشفى الدكتور فهد السبيل عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بالرياض الدكتور ناصر فالح الدوسري ومساعده للخدمات العلاجية الدكتور سطام الشيحة، على دعمهما المستمر للمستشفى.