"العيسى" يوجه ببدء القبول في برامج إعداد المعلم بمستوى الدراسات العليا

محمد بن مسعود - الدمام - عدا برنامج إعداد معلمة الطفولة المبكرة التي تكون في مستوى البكالوريوس

وجّه وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، مديري الجامعات في المملكة بفتح برامج إعداد المعلم اعتباراً من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1440- 1441؛ على أن تكون في مستوى الدراسات العليا ما عدا برنامج إعداد معلمة الطفولة المبكرة؛ فتكون في مستوى البكالوريوس.

يأتي هذا القرار بعد أن دعت لجنة تطوير إعداد المعلم في الوزارة إلى إيقاف القبول في برامج إعداد المعلم بكليات التربية الحالية؛ ليكون مواكباً لرؤية المملكة 2030 التي تَضَمّنت التجديد في سياسة إعداد المعلم؛ حيث نَصّ الهدف الاستراتيجي الثاني ضمن أهداف وزارة التعليم "على تحسين استقطاب المعلمين وتأهيلهم وتطويرهم"، كما نص الهدف الاستراتيجي السابع على "تعزيز قدرة نظام التعليم على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل".

وأسفرت أعمال اللجان المشتركة بين القائمين على برامج إعداد المعلم في الجامعات وبين مسؤولي التعليم العام التي شارك فيها خبراء دوليون، عن تحديد مرحلتين: "الإطار العام، والإطار التنفيذي"؛ على أن يبدأ القبول في برامج إعداد المعلم الجديدة اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي القادم 1440/ 1441هـ بعد مرورها بعملية الإقرار وفق المراحل التي اعتمدتها اللجنة.

وكان من ثمار مرحلة الإطار العام صياغةُ القرارات التي نصت على إيقاف القبول في جميع برامج إعداد المعلم القائمة حالياً في الجامعات؛ ومن ذلك برامج رياض الأطفال، وبرامج تعليم الطفولة المبكرة؛ على ألا يفتح القبول بها إلا بعد تجديد كافة برامج إعداد المعلم القائمة حالياً وإقرارها من قِبَل وزارة التعليم، بعد أن تكون مصممة لمستوى الدراسات العليا؛ فيما يستثنى من ذلك برنامج إعداد معلمة الطفولة المبكرة الذي يقدم في مستوى البكالوريوس مقتصراً على الإناث.

ويتضمن تجديد برامج إعداد المعلم، ثلاثة مسارات رئيسية، تقابل فيها مرحلة التعليم العام وهي "الطفولة المبكرة، والتعليم الابتدائي، ومرحلتا المتوسطة والثانوية"، ويضاف إلى ذلك التربية الخاصة وتعليم الموهوبين والإرشاد المدرسي كمسارات مساندة؛ فضلاً عن ثلاثة مسارات ذات طبيعة خاصة تشمل التربية البدنية والفنية والأسرية.

وتأتي مرحلة الإطار التنفيذي؛ لتوضيح الخطوات العملية لتصميم البرامج وتنفيذها من قِبَل الجامعات وفق أطر ومواصفات عامة للبرامج والكفايات التي يتوقع أن يكتسبها الخريجون، وكيف تدار تلك البرامج بما يضمن جودتها.

ويسعى الإطار التنفيذي إلى التنويع في البرامج بين الجامعات، وتعزيز وإظهار روح التنافس والإبداع في تصميمها وتنفيذها، مع الالتزام بما يحتويه الإطار من مضامين.

وجاءت وثيقة الإطار التنفيذي بمثابة دليل مختصر يساعد الجامعات في تصميم برامج إعداد المعلم.

وقضت التعليمات موافقة وزارة التعليم على افتتاح أي برنامج لإعداد المعلمين عبر تعبئة نموذج طلب الموافقة المبدئية عن طريق الموقع الإلكتروني التابع للجنة تطوير إعداد المعلم بوكالة وزارة التعليم للتخطيط والتطوير؛ لتتم دراستها واتخاذ قرار إما بالموافقة للانتقال لخطوة "بناء البرنامج"، وإما إكمال بعض المتطلبات، أو برفض البرنامج، ثم تبلغ الجهات المتقدمة بقرار اللجنة.

وفي الخطوة التالية؛ تشرع الجامعة في بناء البرنامج وفق نموذج المواصفات المطلوبة وإرساله إلى لجنة تطوير المعلم قبل عرضها على مجلس الجامعة المتقدمة لتتم دراسة البرنامج واتخاذ القرار من قِبَل اللجنة.