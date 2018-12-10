السعودية اليوم / الرئيس الباكستاني يزور المسجد النبوي



المدينة المنورة 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق10 ديسمبر 2018 م واس

زار فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف الرحمن علوي اليوم, المسجد النبوي بالمدينة المنورة للصلاة فيه, والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيّه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله عند المسجد النبوي, وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي المكلف الشيخ صالح بن خالد المزيني وقائد قوة أمن المسجد اللواء مظلي عبدالرحمن المشحن, وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

// انتهى //

14:41ت م

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المدينة المنورة 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق10 ديسمبر 2018 م واسزار فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف الرحمن علوي اليوم, المسجد النبوي بالمدينة المنورة للصلاة فيه, والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيّه رضوان الله عليهما.وكان في استقباله عند المسجد النبوي, وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي المكلف الشيخ صالح بن خالد المزيني وقائد قوة أمن المسجد اللواء مظلي عبدالرحمن المشحن, وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.// انتهى //14:41ت م0104

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