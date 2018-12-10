السعودية اليوم / محافظ ينبع يلتقى المشرف على فرع جامعة طيبة بينبع الجديد



ينبع 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق10 ديسمبر 2018 م واس

التقى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة اليوم, المشرف على فرع جامعة طيبة بمحافظة ينبع الجديد الدكتور زهير بن سليمان مالكي .

ورحب محافظ ينبع في بداية اللقاء بالدكتور المالكي وهنأه بالثقة بتعيينه مشرفاً على فرع الجامعة بينبع, متمنياً له التوفيق في عمله لما فيه خدمة الصالح العام .

وأعرب الدكتور المالكي, عن شكره وتقديره لمحافظ ينبع, مؤكداً مواصلة العمل من أجل خدمة هذا المرفق التعليمي ومنسوبيه.

// انتهى //

14:39ت م

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ينبع 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق10 ديسمبر 2018 م واسالتقى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة اليوم, المشرف على فرع جامعة طيبة بمحافظة ينبع الجديد الدكتور زهير بن سليمان مالكي .ورحب محافظ ينبع في بداية اللقاء بالدكتور المالكي وهنأه بالثقة بتعيينه مشرفاً على فرع الجامعة بينبع, متمنياً له التوفيق في عمله لما فيه خدمة الصالح العام .وأعرب الدكتور المالكي, عن شكره وتقديره لمحافظ ينبع, مؤكداً مواصلة العمل من أجل خدمة هذا المرفق التعليمي ومنسوبيه.// انتهى //14:39ت م0102

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