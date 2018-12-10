

عمّان 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، مدير السياسة والتخطيط والاستراتيجية في القيادة المركزية الأمريكية اللواء مايكل لانجلي الذي يزور عمّان حاليًا.

وجرى خلال اللقاء - وفق بيان صحفي - بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.

// انتهى //

14:38ت م

0101



عمّان 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، مدير السياسة والتخطيط والاستراتيجية في القيادة المركزية الأمريكية اللواء مايكل لانجلي الذي يزور عمّان حاليًا.وجرى خلال اللقاء - وفق بيان صحفي - بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.// انتهى //14:38ت م0101

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / الأردن والولايات المتحدة تبحثان تطوير التعاون العسكري بينهما على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .