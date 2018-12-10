السعودية اليوم / البحرية الإسرائيلية تعتقل صيادين فلسطينيين قبالة بحر مدينة رفح



رفح 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

اعتقلت زوارق بحرية الاحتلال اليوم، صيادين فلسطينيين اثنين واستولت على مركبهما قبالة بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن جنود بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين بعد مهاجمة مراكب الصيادين قبالة شاطئ مدينة رفح، بالرصاص الحي وبخراطيم المياه، واستولت على مركبهما.

// انتهى //

14:37ت م

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رفح 3 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واساعتقلت زوارق بحرية الاحتلال اليوم، صيادين فلسطينيين اثنين واستولت على مركبهما قبالة بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن جنود بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين بعد مهاجمة مراكب الصيادين قبالة شاطئ مدينة رفح، بالرصاص الحي وبخراطيم المياه، واستولت على مركبهما.// انتهى //14:37ت م0099

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