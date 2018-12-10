السعودية اليوم / أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة المعين حديثاً



عرعر 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة المعين حديثا العقيد مشعل بن نايف العتيبي.

‏‎‏ورحب سموه في بداية اللقاء بالعقيد العتيبي , وهنأه بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة، متمنياً له التوفيق والنجاح.

‏‎ونوه سمو أمير الحدود الشمالية بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة الخطيرة وحماية أفراد المجتمع من مخاطرها, وذلك في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - للقضاء عليها والحد من انتشارها.

‏‎‏من جانبه عبر مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة, عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية، مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون عوناً له بإذن الله في تذليل كافة ما يعترض مهام وواجبات الإدارة وفروعها بما يكفل محاربة المخدرات بأنواعها والقضاء عليها للحفاظ على سلامة أبناء الوطن.

// انتهى //

14:36ت م

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عرعر 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة المعين حديثا العقيد مشعل بن نايف العتيبي.‏‎‏ورحب سموه في بداية اللقاء بالعقيد العتيبي , وهنأه بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة، متمنياً له التوفيق والنجاح.‏‎ونوه سمو أمير الحدود الشمالية بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة الخطيرة وحماية أفراد المجتمع من مخاطرها, وذلك في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - للقضاء عليها والحد من انتشارها.‏‎‏من جانبه عبر مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة, عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية، مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون عوناً له بإذن الله في تذليل كافة ما يعترض مهام وواجبات الإدارة وفروعها بما يكفل محاربة المخدرات بأنواعها والقضاء عليها للحفاظ على سلامة أبناء الوطن.// انتهى //14:36ت م0096

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