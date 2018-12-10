السعودية اليوم / وفد جمعية التراث العمراني الإماراتي يزور المعالم الأثرية بالأحساء

الأحساء 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسالتقى مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الأحساء أمس، وفد مجلس إدارة جمعية التراث العمراني الإماراتية، الذي يزور محافظة الأحساء .وأعرب الفريدة خلال اللقاء, عن تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الإماراتي السابع والأربعين، منوهاً بعمق العلاقات التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.وأشار الى أن الهيئة أطلقت حزمة مشاريع مؤخرا لتأهيل وصيانة خمسة من أهم مواقع التراث العمراني في المحافظة، شملت بيت الملا (البيعة)، والمدرسة الأميرية (بيت الثقافة)، وقصر صاهود، وقصر خزام، وعين نجم (الموقع الأثري)، وذلك بمتابعة وإشراف من مركز التراث العمراني بالهيئة.من جانبها أوضحت عضو جمعية التراث العمراني الإماراتية منى بن راشد آل علي، أن الجمعية التي مقرها دبي ترمي إلى الحفاظ على التراث العمراني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتوثيقه وتأهيله، ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على التراث العمراني، فضلاً عن توفير آلية للتعاون بين الجهات الرسمية والمؤسسات العامة المهتمة بالمحافظة على التراث العمراني، داعية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في برامج التراث العمراني.وقد زار وفد جمعية التراث العمراني الإماراتية عدد من المواقع السياحية في الأحساء كميناء العقير التاريخي، ومركز الإبداع الحرفي، وسوق القيصرية، ومتحف دار التراث بالمنصورة، ومتحف الخليفة، كما شارك في معرض (ملتقى عسق الثاني) للفنانات التشكيليات الذي نظمته جمعية الثقافة والفنون بالمحافظة.// انتهى //14:36ت م0095