ذكرى البيعة / أمير تبوك: ذكرى البيعة تأتي في كل السعودية اليوم لتذكرنا بما تعيشه البلاد من نعم في شتى المجالات



تبوك 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك, أن ذكرى البيعة تأتي في كل عام لتذكرنا بحال البلاد وما تعيشه من نعم في شتى المجالات وأهما نعمة الأمن والأمان.

وقال سموه في تصريح له بهذه المناسبة: شرف لي أن أتوجه لشعب المملكة العربية

وأضاف: تأتي الذكرى الرابعة لخادم الحرمين الشريفين هذا العام بالمصادفة مع زيارته -أيده الله- قبل أسابيع قليلة لمنطقة تبوك, وجولته على مناطق عدة من وطننا الغالي, ولقاءه بأبنائه وبناته المواطنات, وهي تأكيد للعلاقة التي تربط هذه البلاد قيادة وشعباً بعضهم ببعض, وتأكيد على التفاف الجميع حول الملك المفدى وسمو ولي العهد وحول بلادهم وقبل كل شيء حول دينهم .

وسأل الأمير فهد بن سلطان في ختام تصريحه, الله عز وجل أن يمن على هذه البلاد بالعزة وأن يمن على خادم الحرمين الشريفين بطول العمر وسمو ولي عهده الأمين, ولهم منا الوفاء والعمل الصادق وشعب المملكة شعب عظيم ويستحق كل عظيم.

// انتهى //

14:32ت م

0093



تبوك 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك, أن ذكرى البيعة تأتي في كل عام لتذكرنا بحال البلاد وما تعيشه من نعم في شتى المجالات وأهما نعمة الأمن والأمان.وقال سموه في تصريح له بهذه المناسبة: شرف لي أن أتوجه لشعب المملكة العربية السعودية بالتهنئة في ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -.وأضاف: تأتي الذكرى الرابعة لخادم الحرمين الشريفين هذا العام بالمصادفة مع زيارته -أيده الله- قبل أسابيع قليلة لمنطقة تبوك, وجولته على مناطق عدة من وطننا الغالي, ولقاءه بأبنائه وبناته المواطنات, وهي تأكيد للعلاقة التي تربط هذه البلاد قيادة وشعباً بعضهم ببعض, وتأكيد على التفاف الجميع حول الملك المفدى وسمو ولي العهد وحول بلادهم وقبل كل شيء حول دينهم .وسأل الأمير فهد بن سلطان في ختام تصريحه, الله عز وجل أن يمن على هذه البلاد بالعزة وأن يمن على خادم الحرمين الشريفين بطول العمر وسمو ولي عهده الأمين, ولهم منا الوفاء والعمل الصادق وشعب المملكة شعب عظيم ويستحق كل عظيم.// انتهى //14:32ت م0093

شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى البيعة / أمير تبوك: ذكرى البيعة تأتي في كل السعودية اليوم لتذكرنا بما تعيشه البلاد من نعم في شتى المجالات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .